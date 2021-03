Lago di Massaciuccoli, Montemagni: “Luogo da preservare e valorizzare”

“E’ ormai palese che la gestione del lago di Massaciuccoli sia decisamente deficitaria e non idonea a preservare e valorizzare l’importante specchio lacustre”.

Così Elisa Montemagni, Capogruppo in consiglio regionale della Lega, che prosegue: “Nonostante svariati atti approvati sul tema, alcuni peraltro presentati dalla sottoscritta, appare chiaro come, tuttora, non vi sia una mirata e valida strategia per il pieno e definitivo recupero del citato ambiente. I problemi non mancano, dall’eutrofizzazione delle acque, che comporta un conseguente aumento di fitoplancton, alle varie fonti di inquinamento delle stesse acque senza dimenticare, ad esempio, la problematica inerente le bilance da pesca ed i ricoveri per i barchini.”

“Insomma – insiste Montemagni – si naviga, male, a vista ed all’orizzonte non vediamo sviluppi tali da renderci ottimisti sul futuro di Massaciuccoli. Per cercare di fare l’effettivo punto della situazione, con lo scopo di sollecitare chi di dovere ad agire, finalmente, con costrutto, e di dare attuazione agli atti approvati dall’Aula, abbiamo chiesto pertanto, agli assessori Stefano Baccelli e Monia Monni di riferire nella Commissione competente sulle risorse disponibili e le azioni che s’intendano effettivamente assumere per superare le predette numerose criticità di vario tipo che continuano ad assillare il principale lago toscano; noi non molleremo la presa sul delicato argomento e continueremo, dunque, ad interessarci della questione, finché non ci sarà una reale e concreta svolta che possa dare nuovo slancio al lago”.