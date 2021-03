Mallegni e Marchetti: “Da Roma un’accelerazione per gli assi viari”

“Arrivano ottime notizie per i tanto attesi assi viari di Lucca, opere strutturali invocate da molti, ma mai realizzate. Un impulso decisivo a questo progetto arriva da Roma, dove si è riunita la commissione relativa alle opere pubbliche nazionali”. Adarne notizia sono il senatore Massimo Mallegni e il coordinatore provinciale di Forza Italia, Maurizio Marchetti.

“La commissione ha approvato a larga maggioranza l’inserimento degli assi viari di Lucca nell’ambito del Def, in Italia veloce che, nelle intenzioni di Draghi e del governo, dovrebbe sbloccare alcune delle 744 opere pubbliche ferme, così come hanno recentemente conteggiato gli organi di informazione – dicono – Gli assi viari di Lucca fanno parte di una serie di infrastrutture viarie giudicate strategiche da finanziare e cantierare in tempi brevi“.

“Il famoso e invocato cambio di passo di questo governo che registra l’apporto di Forza Italia e di una parte del centrodestra si comincia a vedere – dicono i due politici azzurri – Questo passaggio istituzionale permette agli assi viari di assumere una rilevanza sostanziale e non una mera enunciazione teorica, da rispolverare a ogni elezione. Qui si lavora seriamente per un’opera invocata dalla parte più aperta e proiettata al futuro della città, la sua stragrande maggioranza. Rimangono ancora da eliminare alcune sacche di resistenza che dovranno essere affrontate anche all’interno del Pd, che ha votato a favore di questo inserimento in sede di commissione, dove era presente con il capogruppo Andrea Marcucci. Vedremo cosa succederà, ma non accetteremo ulteriori veti, che sono anacronistici e ingiustificati”.