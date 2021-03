Morti dopo il vaccino anti Covid Astrazeneca, Vizzini: “Speranza faccia chiarezza”

“Il ministro Roberto Speranza riferisca su morti dopo vaccino Astrazeneca”. E’ l’onorevole Gloria Vizzini, membro della commissione istruzione alla Camera, a chiederlo, in una interrogazione, dopo i due casi in Sicilia di persone decedute dopo essersi vaccinate con il siero Astrazeneca.

“E’ necessario sapere se il ministro Speranza abbia attivato procedure di verifica sui lotti somministrati – spiega la parlamentre del gruppo misto -. In particolare i cittadini devono sapere se ci siano altre reazioni avverse al vaccino Astrazeneca riferite al lotto in questione e che azioni intenda intraprendere per evitare in futuro nuovi accadimenti tragici”

“In Italia ad oggi – conclude – risultano somministrate 1 milione e 512mila dosi di vaccino Astrazeneca ma i dati sulle reazioni avverse comunicate da Aifa risalgono ancora al 26 febbraio quando erano ancora troppo poche le vaccinazioni e i dati ancora in fase di costruzione. Per questo spero che, con un campione vaccinale che cresce esponenzialmente giorno dopo giorno, anche i dati aggiornati sulle reazioni avverse possano essere comunicati alla cittadinanza nell’ottica di una comunicazione trasparente da parte delle istituzioni”.