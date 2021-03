Rifondazione Comunista: “Cup, scarse misure di sicurezza contro il Covid”

Rifondazione Comunista di Lucca evidenzia carenze nelle misure di sicurezza anti Covid all’interno del Cup dell’ex ospedale di Campo di Marte.

“Segnaliamo – si legge in una nota del partito lucchese – una situazione, a nostro avviso, di scarsa sicurezza che si verifica proprio all’ospedale Campo di Marte. Una persona che deve prenotare una qualsiasi prestazione, si reca direttamente al Cup (telefonicamente è praticamente impossibile) prende il numero e poi deve attendere il proprio turno all’interno di un stanza con una quindicina di sedie. Però le sedie non sono a distanza di sicurezza, né vi è alcuna barriera che imponga una distanza minima”.

“Così – prosegue Rifondazione – non di rado accade che, in quello spazio ristretto, stazionino un bel numero di persone. Né, d’altra parte, è consentito sostare nei corridoi. Questa situazione è inaccettabile. Qualsiasi ufficio, studio medico, esercizio aperto al pubblico deve rispettare delle norme di distanziamento. Perché proprio all’ospedale ciò non accade? Chiediamo a chi di competenza di intervenire prima possibile, ancorché tardivamente, per sanare questa situazione”.