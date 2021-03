Baccelli: “Servizi di tesoreria alle banche con l’obbligo di mantenere filiali sul territorio”

“Le banche che si aggiudicano il servizio di tesoreria per gli enti pubblici o per le aziende sanitarie hanno l’obbligo di mantenere gli sportelli sul territorio, anche su quelli più periferici. Una clausola, quest’ultima, che gli enti dovrebbero inserire nei bandi per l’affidamento del servizio, per tutelare se stessi e i cittadini”. È questa la proposta che l’assessore regionale, Stefano Baccelli vuole sottoporre alle amministrazioni pubbliche della provincia di Lucca. L’assessore interviene così sulle ultime notizie di cronaca, che riportano la chiusura, e la conseguente mobilitazione di sindaci, cittadini e aziende, di numerosi sportelli bancari del Gruppo Banco Bpm nei comuni più piccoli e più periferici del territorio provinciale.

“Sto seguendo la giusta mobilitazione di cittadini e amministratori locali, che chiedono, anche attraverso raccolte firme, il mantenimento dei presidi bancari sui propri territori – spiega l’assessore Baccelli – È una richiesta più che legittima: uno sportello bancario, al pari di un negozio di vicinato, rappresenta un presidio sociale per la comunità. È in atto un piano di razionalizzazione degli uffici più periferici della provincia di Lucca, perché spesso considerati poco economici. Ma questo, però, rischia di creare un impoverimento dei servizi e maggior disagi per le comunità direttamente colpite da questi provvedimenti. Pensiamo agli anziani, che hanno poca dimestichezza coi servizi online e che svolgono in filiale tutte le operazioni bancarie, dalle più semplici alle più complesse. Pensiamo alle imprese, pensiamo ai cittadini in generale, che non sempre si trovano nella possibilità di fare svariati chilometri in macchina per raggiungere la banca o lo sportello bancomat più vicino. Quella di cui mi faccio oggi portavoce è dunque una proposta semplice: tra i requisiti per potersi aggiudicare il servizio di tesoreria per Comuni, Province, Aziende sanitarie, Università, istituzioni pubbliche in generale, deve esserci quello di garantire la presenza degli sportelli bancari sui relativi territori: una proposta che mi auguro possa trovare un sostegno diffuso da parte delle amministrazioni pubbliche del nostro territorio provinciale.”