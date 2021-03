Frigo (Fdi): “Ex Manifattura, il Comune dica sì al processo partecipativo”

“Serve il buonsenso”. A dirlo riferendosi all’operazione ex Manifattura è Annamaria Frigo, del circolo Fdi I Borghi di Lucca.

“Tra pochi giorni – ricorda – andrà all’attenzione del cosiglio comunale una mozione sottoscritta da alcuni esponenti dell’opposizione, che chiedono un percorso partecipativo per l’immobile della ex Manifattura Tabacchi che potrebbe essere ceduto al Fondo Immobiliare a seguito della possibile approvazione del project financing. Il nostro circolo che è assolutamente favorevole ad un recupero di un’area così importante e strategica per lo sviluppo economico futuro di tutta Lucca, prende però atto che questo percorso amministrativo è stato comunque messo in discussione da molte parti sociali, associative e politiche per numerose motivazioni di sostanza e di metodo meritevoli di attenzione nell’interesse dei lucchesi”.

“La discussione sull’argomento – prosegue Frigo – è ormai divampata nella città ma l’amministrazione comunale non solo si è resa finora sorda alle richieste di approfondimento e di discussione con chi sollevava critiche legittime, ma ha opposto obiezioni opache e a volte contraddittorie in corso di valutazione in merito ai fatti. Il procedimento all’attenzione del Comune di Lucca ha visto anche un legittimo interessamento presso la Regione Toscana, con la richiesta di aprire un percorso per favorire un iter partecipativo, così come previsto dalla Legge regionale Lrt 46/2013, al fine di evitare procedure che spesso vedono escluse molte parti sociali e attori cittadini visto tra l’altro che la ex Manifattura è un bene immobile storico vincolato dalla Soprintendenza alle Belle Arti”.

“La mozione dell’opposizione – afferma – riproporrà appunto nella sede consiliare di Lucca la questione già sollevata in Regione e qui respinta per vari motivi. Ora che la pratica per garantire un processo di partecipazione e concertazione tra le parti sociale e i cittadini è presentata, sarebbe davvero grave che questa venisse respinta. A meno di un anno dalla fine dei due mandati della giunta Tambellini è profondamente sbagliato che un progetto così importante ed impattante per il futuro della città venga deciso da pochi, senza un reale ed autentico coinvolgimento delle parti sociali, politiche e comitati civici. Senza partecipazione e quindi estrema chiarezza sulle finalità, sui progetti e sulle opere vere o presunte da fare, l’operazione Manifattura rischia di non portare per niente quei benefici che tutti ricerchiamo per la nostra comunità. Sarebbe ancora più grave se a negare questa partecipazione fossero partiti o singoli che si richiamano al volere popolare: per questo ci appelliamo al buon senso politico perché prevalga la scelta del confronto a viso aperto”.