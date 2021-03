Italia Viva, due sezioni per la Piana e la Valle del Serchio

L’ultima recente assemblea degli iscritti di Italia Viva, tenuta in remoto, aveva proposto di dare al partito uno struttura più parcellizzata, valorizzando rapporti diretti con i vari territori. I due coordinatori provinciali di Italia Viva, Alberto Baccini e Anna Rossi hanno deciso di creare subito due macro-zone: Lucca-Piana e Garfagnana Valle del Serchio.

“A breve queste saranno articolate anche in Media Valle del Serchio e Piana Lucchese e avremo anche strutture per i Comuni più grandi e in quelli dove si voterà fra il 2021 e il 2022”, si spiega.

I coordinatori hanno nominato per il momento due vice-coordinatori per la prima: Gabriele Bianchi e Simonella Davini, due per l’altra Tania Franchini e Paolo Lupetti.

Loro compito sarà di curare l’organizzazione del partito nelle aree di competenza, favorire il tesseramento, predisporre progetti, programmi, iniziative locali ecc.

“Rimane fermo – spiegano da Italia Viva – il fatto che tutto ciò che riguarda le linee di politica generale, le alleanze e la comunicazione restano in capo ai coordinatori provinciali che saranno sempre i primi responsabili di ogni documento pubblico rivolto all’esterno. Le scelte politiche strategiche naturalmente passeranno sempre alla consultazione dell’assemblea generale degli iscritti di tutto il territorio di Italia Viva Lucca e le sue Terre”.