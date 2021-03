Provincia, il centrodestra insiste: “Aliquota sui rifiuti da abbattere”

I gruppi consiliari di centrodestra proseguono la battaglia per chiedere alla Provincia di Lucca di ridurre l’aliquota provinciale (Tefa) sulla tassa rifiuti, dopo l’aumento deliberato nello scorso anno che l’aveva portata al 5%, il massimo consentito per legge.

A darne notizia i consiglieri provinciali Riccardo Giannoni, Matteo Scannerini e Serena Borselli (Alternativa Civica centrodestra) e Mirco Masini e Ilaria Benigni (Lega).

“Il contesto per cittadini e imprese è sempre più difficile e tutte le istituzioni – sottolineano i consiglieri provinciali – devono fare la propria parte per venire loro incontro, compresa la Provincia. Fin dallo scorso maggio – proseguono i consiglieri – abbiamo chiesto insistentemente che la maggioranza rivedesse la decisione di aumentare l’aliquota del Tefa che comportava un maggior prelievo dalle tasche di cittadini e imprese della Provincia di Lucca di circa 1 milione di euro. Nella scorsa seduta siamo tornati alla carica con un ordine del giorno attraverso cui chiedere, in modo volutamente provocatorio, una riduzione netta, di quattro punti percentuali, dell’aliquota per gli anni 2021 e 2022 L’obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di scuotere il gruppo di maggioranza e invitarlo ad aprire una riflessione al riguardo, rivedendo le scelte compiute nel 2020. Prendendo atto, dal dibattito in conferenza capigruppo e in consiglio, di un’apertura da parte della maggioranza sul tema abbiamo ritenuto di non procedere alla votazione del nostro ordine del giorno al fine di aprire un dialogo per trovare sul punto una linea comune. Nelle prossime settimane, in previsione della redazione del bilancio di previsione dell’Ente di Palazzo Ducale, contiamo che il dialogo avviato porti all’auspicata riduzione del Tefa in modo – concludono i consiglieri di centrodestra – da alleggerire il peso della tassa dei rifiuti per cittadini e imprese dei nostri territori.”