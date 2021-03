SiAmo Lucca: “Amministrative, noi saremo al tavolo con il centrodestra”

“Anche noi da mesi ormai chiediamo l’attivazione di un tavolo dei partiti e delle liste civiche di centrodestra: ecco perché giudichiamo molto positivamente la proposta di Forza Italia, che vuole convocare una prima riunione entro la fine di marzo, e quindi prima di Pasqua. Non c’è più tempo da perdere”. A commentare l’appello è il direttivo della lista civica SìAmoLucca.

“Concordiamo non solo sui tempi stretti necessari ma anche sull’analisi del percorso da fare, ovvero prima i programmi e poi i nomi dei candidati – spiega SìAmoLucca in una nota -. Anche perché negli ultimi tempi, su molti dei temi caldi che vedono protagonista il Comune e le sue scelte, nella coalizione di centrodestra sono emerse valutazioni profondamente diverse sulla posizione da tenere. Per questo diciamo che prima di individuare la donna o l’uomo che sfiderà il centrosinistra per la carica di sindaco, bisogna capire se siamo d’accordo o meno sulle linee di indirizzo da seguire e su come e con quali progetti vogliamo la sviluppo di Lucca”.

Il direttivo della lista civica si augura che venga trovata la quadra, avendo a cuore il concetto della coalizione coesa, ma al tempo stesso non dà niente per scontato. “Noi saremo sicuramente presenti al tavolo, e andremo con lo spirito collaborativo che ci ha contraddistinto da sempre. Ma anche con la consapevolezza che è grazie a SìAmoLucca che c’è un’opposizione motivata che sta sollevando discussione nell’opinione pubblica, evidenziando l’inadeguatezza dell’amministrazione e al tempo stesso proponendo soluzioni nell’interesse della nostra comunità – conclude la lista civica -. E sapendo che si puo’ profilare un’intesa solida per spazzare via 9 anni di immobilismo, ma che nel centrodestra si possa anche non trovare l’accordo, e che ognuno possa andare liberamente per la propria strada. Gli scenari sono molteplici, e noi siamo pronti a tutto. Senza precludere niente”.