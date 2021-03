Anche la Lega si mette in marcia per le comunali di Lucca: “Pronti a fare la nostra parte”

“Le amministrative di Lucca sono un appuntamento importantissimo per tutto il centrodestra. Abbiamo un dovere morale che è quello di fare bene, per il futuro dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina”. Così in una nota il consigliere regionale Elisa Montemagni, il commissario provinciale Riccardo Cavirani, il commissario comunale Salvadore Bartolomei e il capogruppo di Lucca Giovanni Minniti

“La scadenza elettorale è più vicina di quanto si creda – dicono – e l’idea di iniziare ad aprire una discussione comune che veda presenti tutte le forze politiche e civiche del centrodestra e che siedono nell’assise comunale ci vede più che mai convinti e fiduciosi che il percorso da intraprendere nell’immediato sia, più che mai, quello giusto”.

“La Lega ha un solo ed unico obiettivo – conclude la nota – vincere le prossime amministrative grazie ad una proposta seria, concreta ed affidabile che potrà essere solo frutto di sintesi e compattezza dell’intera area che rappresenta l’elettorato che fa riferimento alla nostra area poltica. Chiunque creda in questo percorso è per noi il benvenuto. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, pur nella piena consapevolezza di essere il primo partito della coalizione, con umiltà e senso responsabilità. Avevamo già lanciato un appello per un tavolo del centrodestra a gennaio scorso, ci fa piacere che la direzione sia quella da noi sempre auspicata”.