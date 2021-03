Carenza di personale al Versilia, Fantozzi scrive a Giani e Bezzini: “Come intendono risolvere?”

Sulla carenza di personale all’ospedale Versilia interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Vittorio Fantozzi.

“Giani e Bezzini come intendono risolvere? – chiede il consigliere -. Ho scritto al governatore Eugenio Giani e all’assessore regionale alla sanità Bezzini per sapere come la Regione intenda risolvere la carenza di personale all’ospedale della Versilia, una carenza che la pandemia non ha fatto che acuire”.

“Il personale dell’ospedale unico della Versilia è quotidianamente sottoposto ad un carico di lavoro stressante e debilitante, complicato dal moltiplicarsi dei casi di contagio che si stanno registrando nella zona distretto della Versilia – aggiunge Fantozzi – Considerato, quindi, il peggiorare di una situazione già di per sé allarmante, intendo farmi portavoce delle preoccupazioni sia del personale medico, infermieristico e di tutti gli operatori sanitari, sia dei cittadini la cui sicurezza e il cui diritto alla salute sono messi a rischio”.

“E’ fondamentale intervenire immediatamente con gli strumenti a disposizione della Regione per trovare una soluzione –conclude Fantozzi- E’ prioritaria la necessità di tutelare il personale sanitario il cui ruolo è indispensabile sempre, ed ora soprattutto, oltre ad essere indispensabile garantire servizi efficienti ed efficaci a coloro che hanno bisogno di cure”