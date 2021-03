In consiglio comunale un minuto di silenzio in ricordo dell’ex sindaco Mauro Favilla

Il consiglio comunale di Lucca si ferma in ricordo dell’ex sindaco Mauro Favilla, scomparso all’età di 87 anni. Un minuto di silenzio anche in memoria di Vincenzo Placido.

Il ricordo del sindaco Alessandro Tambellini: “Mi dispiace molto iniziare la seduta di stasera dovendo ricordare Favilla. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, lui era in ospedale. L’ho sentito affaticato. Ci salutammo con la promessa di vederci una volta uscito dall’ospedale. Oggi è uscita questa notizia improvvisa: sono rimasto sconcertato. Non è facile ricordare Favola: ha rappresentato un momento lungo della storia politica della nostra città, vissuta sempre con grande acutezza e grande finezza. Mai una prepotenza, mai un’azione irrispettosa. Tra me e lui c’è sempre stato un notevole rispetto nonostante un dibattito intenso su molte tematiche. Mauro ha lasciato una traccia in me e nella vita della città”.

Al cordoglio del sindaco si unisce tutto il consiglio comunale.