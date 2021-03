Nuovo piano vaccinale, Mallegni: “Grazie alle nostre indicazioni l’Italia può avviarsi verso la fine dell’incubo”

“Importante cambio di passo, il governo ha recepito le nuostre indicazioni”. E’ il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni a intervenire sul nuovo piano vaccinale

“Siamo felici – spiega – che, anche grazie alle indicazioni di Forza Italia, l’Italia può oggi avviarsi verso la fine di questo incubo. Siamo di fronte a un importante cambio di passo grazie al nuovo piano vaccinale emesso dal governo Draghi che ha recepito quasi interamente le indicazione di Forza Italia.

“L’obiettivo è quello di raggiungere le 500mila vaccinazioni al giorno entro il mese di aprile, contro le 170mila al giorno di oggi, per raggiungere la vaccinazione di massa, che corrisponde all’80% della popolazione, entro il mese di settembre – spiega Mallegni – e questo sarà possibile solo attraverso una efficacie e puntuale distribuzione dei vaccini, il monitoraggio dei fabbisogni e degli approvvigionamenti e l’incremento della capacità giornaliera di somministrazione”.

“Elementi fondamentali, di cui Forza Italia si è fatta portavoce fin dall’inizio, sono l’ampliamento dei vaccinatori e il potenziamento dei punti vaccinali – continua l’azzurro -. Verranno quindi impiegati più medici di medicina generale, fino a 44mila, gli odontoiatri, i medici sportivi, gli specializzandi, i medici competenti dei siti di produzione e grande distribuzione, i pediatri di libera scelta e i farmacisti. In più i vaccini potranno essere eseguiti non più solo nelle strutture sanitarie e nelle caserme, ma anche nei siti produttivi, nella grande distribuzione, nelle palestre, scuole, strutture di associazioni o Conferenza Episcopale Italiana”.

“Imprescindibile è la sinergia di tutti gli attori coinvolti per fare in modo di velocizzare al massimo questo processo, che è l’unica soluzione per ridarci una normale quotidianità – conclude -. Forza Italia è stata da subito in prima linea per supportare la campagna vaccinale, in quanto crediamo che sia l’unica arma che abbiamo a disposizione per combattere il virus. Ci siamo messi a lavoro fin dall’inizio per individuare i modi per migliorare il Piano e oggi, grazie anche ai nostri suggerimenti che il nuovo Governo ha accolto, l’Italia si avvia verso quella che potrebbe essere la fine dell’incubo”.