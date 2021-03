Giornata per le vittime del Covid, Montemagni (Lega): “Accelerare le vaccinazioni”

“In occasione della prima giornata nazionale che ricorda le vittime del Covid19, penso che sia fondamentale, oltre che rivolgere un doveroso pensiero a chi ha perso la vita a causa del virus, anche auspicare che si riesca ad accelerare il ritmo delle vaccinazioni per immunizzare più persone possibili, lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Purtroppo – prosegue la consigliera – a distanza di un anno da quel drammatico e toccante giorno in cui tutta Italia ha seguito in v la triste colonna di camion militari che portava lontano da Bergamo un numero impressionante di bare, la pandemia è tuttora in atto ed i morti continuano, ahimè, ad esserci”.

“Vaccinare – conclude l’esponente leghista – deve essere, dunque, il verbo più usato da qui ai prossimi mesi, per scongiurare il ripetersi di drammatiche scene come quella vista nella città lombarda“.