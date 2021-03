I Cinque Stelle: “Ciclovia sul viale dei Tigli, no al percorso retrodunale”

Anche il Movimento 5 Stelle di Viareggio interviene sulla ciclovia

“Ci opponiamo fermamente alla prospettiva di utilizzo del percorso retrodunale che collega le due marine come parte della ciclovia tirrenica – affermano i pentastellati -. Il percorso ideale è e rimane quello già concordato in varie sedi e auspicato da tutte le associazioni ambientaliste del territorio e dalla Fiab, cioè il Viale dei Tigli”.

“Ribadiamo le motivazioni che sono principalmente legate alla tutela dell’ambiente in quell’area, già sottoposta ad una massiccia frequentazione antropica locale e a un turismo stanziale, considerata anche l’assenza di spiagge libere adeguate in città – proseguono -. Se andassimo ad aggiungere anche il turismo di transito, la ulteriore facilitazione alla fruizione, l’area sarebbe destinata al collasso ambientale”.

“Il patrimonio ambientale del parco regionale e soprattutto della zona retrodunale, di inestimabile valore, – aggiungono – è molto fragile. Quella esile striscia di territorio è stretta a morsa tra due centri abitati e già fatica nella conservazione dell’equilibrio dell’ecosistema e della sua biodiversità. Ambiente ove nidificano uccelli a rischio di estinzione, tra i quali citiamo in particolare il fratino che è protetto ai sensi della direttiva uccelli 2009/147/Ce”.

“La ciclovia tirrenica – concludono – necessita di infrastrutture di supporto che il viale dei Tigli può facilmente offrire essendo fuori dall’area protetta, inoltre si presta molto meglio come percorso cicloturistico per la caratteristica di ombrosità e refrigerio che può dare. Essendo già una sede di terreno stabilizzato è meno soggetta alla trasformazione naturale in caso di eventi atmosferici o movimenti sabbiosi causati da libecciate o altri eventi atmosferici, rimane comunque la possibilità opzionale di accesso al mare attraverso vie perpendicolari già presenti e quindi di impatto ridotto. Essenziale che non si creino cavalli di Troia da lungo attesi dalla speculazione che non aspetta altro per creare gazebo, punti ristoro od altre ulteriori antropizzazioni in area protetta”.

Il M5S di Viareggio continua a credere che il percorso lungo Viale dei Tigli sia il più idoneo e invita le amministrazioni a tenere ben presente la necessità che simili patrimoni vadano valorizzati dal punto di vista naturale e come tali vadano preservati.