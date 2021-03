Balneari, Zucconi (Fdi): “Il governo spenda Draghi per salvare il settore dalla Bolkestein”

“Il governo spenda la credibilità europea di Draghi per riaprire il dossier Bolkestein“. E’ quanto afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi.

“È tempo di una forte iniziativa politica in Commissione Ue per mettere a riparo le imprese del settore turistico, della nautica, della cantieristica dalla errata applicazione della normativa europea che da anni ha lasciato nell’indeterminatezza un pezzo importante della nostra economia marittima – prosegue -. A ciò si sono aggiunte le improvvide iniziative di alcune procure, le sentenze più disparate di vari tribunali e da ultimo l’intervento dell’Antitrust contro i comuni che avevano correttamente applicato l’estensione prevista dalla Legge 145/2018″.

“Questa situazione non è più tollerabile: il governo Draghi, nato sotto la stella di un presunto europeismo, dimostri che si può stare nell’Ue difendendo le nostre aziende – conclude Zucconi -. Si apra il tavolo politico e, subito dopo, quello tecnico-giuridico per far valere le tante ragioni a difesa del settore. Fratelli d’Italia è pronta a fare la propria parte, a Roma come a Bruxelles”.