Sinistra civica ecologista, proseguono gli incontri on line con i territori

Un’assemblea partecipata quella di Sinistra civica ecologista della Piana di Lucca e Valle del Serchio, che si è svolta online con la presenza dell’assessora regionale Serena Spinelli e di Daniela Lastri vicepresidente regionale di Sce.

L’incontro è stato introdotto da Andrea Sarti, capolista di Sce alle elezioni regionali 2020, e ha visto tra gli altri anche la partecipazione dei candidati regionali Daniela Grossi e Rosario Brillante, e di molti uomini e donne in rappresentanza di territori, percorsi e sensibilità diverse.

“L’associazione Sinistra civica ecologista a livello regionale ha rivisto e arricchito lo statuto e definito un regolamento per l’ampliamento della base sociale per avviare un percorso collettivo fatto di uomini e donne che liberamente decidono di impegnarsi e sostenere uno spazio politico in grado di riunire persone che provengono da esperienze politiche diverse, da liste civiche, da organizzazioni sociali dei diversi territori – hanno spiegato gli aderenti -. Avrà una sua articolazione sui diversi territori ma al tempo stesso propone momenti di approfondimento a livello regionale ai quali è possibile partecipare on line o che possono essere seguiti attraverso i social”.

Per chi volesse approfondire è disponibile il video dell’incontro lucchese sulla pagina fb e sul canale Youtube di Sinistra civica ecologista Lucca. In programma ci sono due incontri pubblici, sempre on line, che prevedono la discussione di proposte della sinistra sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il primo è in programma domani (20 marzo), dalle 10,30 alle 12,30, con Loredana De Petris, senatrice e presidente del Gruppo Misto Liberi e Uguali, per affrontare principalmente dei temi legati alla transizione ecologica. Sabato 27 marzo sempre dalle 10,30 alle 12,30, è in programma con Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria del Ministero dell’economia e delle finanze, un approfondimento sui temi legati a inclusione e coesione, salute, competitività e cultura. Gli incontri saranno trasmessi sulla pagina fb di Sinistra Civica Ecologista.

Per ricevere informazioni sugli incontri e sulle modalità di adesione a Sce è possibile inviare una email a collegioluccasinistracivicaeco@gmail.com o un messaggio whatsapp al numero 331 6677059.