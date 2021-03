Buonriposi e Barsella (Lei Lucca): “Bene il nuovo Consiglio sull’ex Manifattura”

“Finalmente la discussione sull’ex Manifattura Sud torna in Consiglio: Lei Lucca, per arrivare a questo risultato, aveva deciso di sottoscrivere, assieme ad altri colleghi di opposizione, la richiesta di convocazione di un consiglio comunale in sessione straordinaria, richiesta che, a questo punto, risulta superata dai fatti, ma che dimostra quanto il tema sia di fondamentale importanza tanto per la maggioranza quanto per l’opposizione”. A dirlo sono Donatella Buonriposi, ex candidata sindaco di Lei Lucca, e Marco Barsella, capogruppo di Lei Lucca in Consiglio comunale.

“Nel consiglio Lucca dopo il Covid, è emersa da diversi interventi l’importanza che il tema relativo alla Manifattura ha assunto trasversalmente nell’opinione pubblica lucchese; era quantomai opportuno – spiegano – riportare la discussione sul futuro dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca nella giusta sede istituzionale: il consiglio comunale. Al di là dell’opinione che ognuno può avere sulla questione, la nostra convinzione è che tutti noi amministratori lucchesi, seppur nelle fisiologiche diverse visioni strategiche, abbiamo come obiettivo primario il benessere della città, pertanto ogni occasione di confronto, improntato sulla chiarezza, può portare notevoli contributi al dibattito politico cittadino”.

“Rimaniamo in attesa di apprendere dal Sindaco le novità che interessano l’articolazione della proposta progettuale di Fondazione Crl e Coima – affermano -, consapevoli di quanto essa possa rappresentare un’importante occasione per la città, ma anche determinati a sostenere un progetto di recupero complessivo dell’area che possa avvenire con la massima partecipazione possibile da parte della città, ma in tempi piuttosto ragionevoli. La nostra lista si è sempre contraddistinta per l’impegno nel superare i vecchi steccati ideologici e puntare al fare, alla concretezza di realizzare progetti di cui la città ha estrema necessità”.