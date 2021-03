Italia Viva Lucca: “Posti covid al Campo di Marte, dal Pd solo chiacchiere e selfie”

“Italia Viva è il partito del fare, poco del raccontare. Invece anche nel Pd sembra prevalere la vena populista dove si annuncia molto e si realizza poco”. A sottolinearlo citando il caso dei posti letto covid al Campo di Marte sono Alberto Baccini, coordinatore provinciale di Italia Viva e Francesco Colucci dei Riformisti per Italia Viva.

“Emblematici – afferma – i 150 posti letto Covid a Campo di Marte sbandierati dall’assessore Baccelli per mesi, dal costo di oltre 2 milioni di euro, mai attivati, nonostante la reale necessità. Inaugurati con grande clamore mesi fa, con qualche dubbio di essere perfettamente a norma, non sono mai divenuti operativi per la mancanza di personale medico e infermieristico, come dichiarato anche da Cristina Petretti, mini-assessora alla sanita del Comune di Lucca. Due milioni che rischiano di essere gettati al vento, aspettative deluse e mancanza di interventi reali per potenziare i servizi sanitari del nostro territorio”.

“Anche per le cure intermedie territoriali indispensabili a garantire a ogni malato in uscita dall’ospedale un’assistenza mirata e utilissime a ridurre la degenza all’ospedale San Luca, siamo in grave ritardo – sostengono da Italia Viva -. I 50 posti per la bassa intensità di cura, approvati dalla Regione la scorsa primavera, dall’allora assessore alla Sanità Saccardi, non sono ancora operativi, neppure loro. Stefania Saccardi di Italia Viva ha guidato con concretezza e competenza l’assessorato alla sanità toscana, fino alla scorsa estate. Il Pd Toscano, data la visibilità che la Pandemia ha dato purtroppo alla Sanità, ne ha rivendicato la responsabilità in prima persona: il risultato per ora è stato fallimentare, come dimostrano queste due vicende a Lucca. Tutto fermo: solo chiacchere e selfie”.