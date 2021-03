Giovani per Viareggio: “Favorevoli alla ciclopista alla Lecciona”

Sulla ciclopista che tanto divide il mondo politico intervenie anche la lista Giovani per Viareggio.

“In vista del prossimo consiglio comunale, che prevede al punto terzo dell’ordine del giorno un atto di indirizzo che ha per oggetto il tracciato di ciclovia tirrenica che interessa la nostra città – spiegano Giovani per Viareggio – in quanto forza politica attenta e sensibile alle tematiche dell’ambiente abbiamo deciso di riunire i nostri iscritti per analizzare la proposta che intende coinvolgere l’area retrodunale della Lecciona. A seguito di una attenta analisi abbiamo constatato che il progetto si presenta del tutto ecosostenibile, a minimo impatto ambientale, sopratutto in virtù del fatto che il percorso ciclopedonale verrà realizzato in terra battuta o in misto stabilizzato di cava così come previsto dal livello minimo del fondo viabile in materia di percorribilità della direttiva Mit375/2017, e senza l’installazione di impianti di illuminazione notturna, così come disciplinato dal regolamento del Parco”.

“La realizzazione di tale tracciato – aggiungono – permetterà di fruire della bellezza della riserva attraverso la creazione di un percorso sicuro, adatto anche alle esigenze di categorie quali diversamente abili e famiglie, consentendo inoltre il passaggio di mezzi di soccorso in caso di emergenza, a differenza di quanto non avviene oggi”.

“Il passaggio della ciclovia dall’area retrodunale della Lecciona – concludono – consentirà dunque di riqualificare e godere di un’area purtroppo troppo spesso luogo di degrado e attività illecite, preservandola nella sua essenza. Per questi motivi, Giovani per Viareggio, ha deciso di esprimere voto favorevole in merito alla proposta della realizzazione del tracciato di Ciclovia Tirrenica che collegherà Viareggio e Torre del Lago nell’ambito di un progetto più ampio che attraverserà Liguria, Toscana e Lazio”.