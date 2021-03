Casi Morra e Lemmetti, Zucconi (FdI): “I Cinque Stelle non si smentiscono mai”

“La stampa ha riportato in questi giorni un fatto gravissimo se fosse confermato. E cioè l’incresciosa vicenda che ha visto coinvolti alcuni operatori medici calabresi che gestiscono le prenotazioni vaccinali di Cosenza e il senatore grillino Nicola Morra. Quello che lascia esterrefatti – se venisse tutto confermato – non è solo il brutto episodio in sè, quanto il fatto che a compierlo sia stato un rappresentante della legge e delle istituzioni”, lo afferma l’onorevole Riccardo Zucconi (FdI).

“Del resto è di questi giorni un’altra polemica che identifica la reputazione degli esponenti del Movimento Cinque Stelle, già conosciuti per predicare bene e razzolare male, e cioè la vicenda dell’assessore al bilancio del Comune di Roma, Gianni Lemmetti, che aveva fatto assumere la compagna Silvia Di Manno nello staff dell’assessore all’urbanistica. Un fatto gravissimo – dice -, al quale si unirebbe un altro fatto degno di nota, ovvero l’aumento considerevole di stipendio ad un suo amico, portato a Roma nel 2017 in qualità di segretario, che da 45 mila euro lordi annui è passato a cifre ancora più importanti, vale a dire 90 mila euro l’anno. Insomma, una ‘politica fatta in casa’ alla faccia di quell’onestà, onestà tanto sbandierata dai grillini”.

“Come Fratelli d’Italia – conclude Zucconi – laddove le notizie riportate venissero confermate, chiediamo le immediate dimissioni del senatore Morra dal suo delicato ruolo di presidente della commissione antimafia e allo stesso tempo pretendiamo chiarezza nella vicenda di Lemmetti: non resteremo in silenzio davanti a questa deriva anti-democratica e pro-casta”.