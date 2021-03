Ciclopista alla Lecciona, il senatore viareggino Ferrara presenta un’interrogazione

Ciclovia alla Lecciona, il senatore viareggino del Movimento Cinque Stella presenta un’interrogazione al ministro di transizione ecologica a al ministro dei trasporti.

“Pur riconoscendo l’importanza di promuovere la mobilità sostenibile non sembra opportuno perseguirla a scapito della tutela dell’ambiente. Soprattutto nella misura in cui già è stata individuata un’alternativa più ecologicamente responsabile – afferma Infatti il segmento della ciclovia passerebbe per il Parco regionale Migliarino – San Rossore. L’Ente parco ha segnalato un percorso fuori dall’area protetta, respinto dal Comune di Viareggio per apparenti motivi tecnici di sicurezza. Il Comune ha quindi indicato un tratto diverso che investirebbe una fragile porzione di territorio dalle caratteristiche naturalistiche peculiari. La realizzazione del percorso in questo ultimo sito potrebbe pregiudicare il delicato ecosistema del luogo, potenzialmente ledendo la conservazione della biodiversità, il sistema di dune naturali e la vegetazione circostante. Tale area è anche sito di riproduzione di specie minacciate, come il “fratino”, protetto anche ai sensi della normativa europea”.

“Il Movimento 5 Stelle– conclude – da sempre si impegna a favorire la mobilità green e la tutela ambientale, tanto da riuscire a far creare in Italia un Ministero della Transizione Ecologica e da porre nelle agende delle amministrazioni la sostenibilità degli spostamenti. Ma il Movimento 5 Stelle non può permettere che il raggiungimento di un obiettivo avvenga in spregio alla tutela ambientale, che è – e rimane – la nostra prima stella”.