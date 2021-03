“Lucca dopo il Covid”, aperto il dibattito in consiglio comunale

Dopo la seduta dello scorso 25 febbraio, con una carrellata di 35 interventi, questa sera (23 marzo) il consiglio comunale si è riunito per discutere sulla Lucca dopo il Covid dopo gli spunti presentati dai cittadini.

A rompere il ghiaccio è il capogruppo di SiAmo Lucca Remo Santini: “In occasione del consiglio su Lucca dopo il Covid ci siamo trovati di fronte ad una quarantina di interventi molto interessanti. Siamo ancora in bel mezzo alla pandemia, ma la volontà era quello di discutere su ciò che Lucca dovrà fare dopo e mandare anche un messaggio di speranza. È emersa una richiesta di aiuto, molte attività sono chiuse. Ma si è anche parlato di progetti. La pandemia ha stravolto le nostre vite e che continuiamo a vivere con grande preoccupazione. Ma c’è da pensare al dopo, al futuro, per dare vita ad una Lucca più vicina ai cittadini. Troppo spesso si è privilegiato il cemento. Su tanti importanti contenitori della città sono stati fatti dei pasticci. La nostra lista è maggiormente preoccupata dalla mancanza di una visione strategica da parte di questa amministrazione che ormai governa da nove anni. Del consiglio comunale dello scorso mese mi ha colpito particolarmente la richiesta di semplificazione della burocrazia, ma sono stati toccati tanti importanti temi come la cultura, il turismo, della mancata valorizzazione dell’artigianato da parte di questa amministrazione, una richiesta di maggior dialogo con il Comune. Ci è stata dipinta una Lucca che già soffriva prima dello scoppio della pandemia. C’è da iniziare a parlare di obiettivi prestigiosi, come quello di Lucca capitale della cultura italiana. Noi siamo pronti a dare una mano. C’è la necessità di spalancare le porte ai giovani, puntare su una Lucca green. Serve coraggio da parte di chi amministra Lucca. Ci auguriamo che su temi così importanti come il futuro della nostra città ci si possa confrontare e collaborare aldilà del colore politico”.

La parola passa poi passa al consigliere della Lega Giovanni Minniti: “È da un anno che Lucca e il mondo intero stanno combattendo contro una pandemia che ha provocato centinaia di migliaia di morti. Non avevamo preparati all’emergenza sanitaria. Non si è chiuso quando di doveva chiudere, non si è aperto quando si doveva aprire. Ancora oggi assistiamo ad isterie: i fatti di Porta dei Borghi non mi risulta che abbiano creato danni. I tagli sulla sanità, invece, hanno avuto ripercussioni su posti letto e personale ospedaliero. Le chiusure hanno creato conseguenze devastanti sulla psiche dei cittadini con Dpcm illegittimi. Conseguenze devastati sul settore economico, con le attività costrette a chiudere e che hanno ricevuto solo sussidi non sufficienti. Il nostro Comune ha fatto poco o nulla per aiutare i cittadini ad affrontare la crisi. Le previsioni sul futuro sull’economia italiana sono drammatici. Vanno tolte le assurde chiusure a bar, ristoranti e cinema e pensare a come ripartire. L’amministrazione Tambellini ha fallito sui tanti temi: ambiente, grandi contenitori, sport e viabilità. Noi come opposizione siamo pronti a collaborare per riaccendere la speranza del futuro. Dobbiamo pensare a tutti i cittadini, dagli anziani fino ai più giovani”.

Marco Barsella (Lei Lucca) aggiunge: “Il consiglio aperto del febbraio scorso è stata un’occasione di ascolto molto importante. Ho colto diversi fili rossi che hanno collegato molti degli interventi, al netto di alcuni passaggi polemici evitabili. Non sono mancati gli accenni alla questione Manifattura, che è stata ricordata insieme ai grandi contenitori del centro storico. La Manifattura è tema di interesse di tutta la città. È stata opinione condivisa che il Covid abbia cambiato profondamente le nostre vite, che ci ha fatto prendere consapevolezza delle criticità presenti nel nostro territorio. Si è parlato di cultura, ambiente, innovazione: dobbiamo fare una ricetta con questi ingredienti. C’è bisogno di fare rete per realizzare progetti importanti per il nostro futuro. L’opposizione deve essere collaborativa in questo momento, dobbiamo arrivare ad un punto comune che sia utile per tutti. La maggioranza deve essere ancora di più lungimirante e propositiva. Dobbiamo collaborare tutti insieme: riscopriamo ed allarghiamo il tavolo di confronto. Ci sono tante realtà che vanno valorizzate attraverso le nuove tecnologie”.

Il primo a parlare per contro dell’amministrazione è l’assessore Stefano Ragghianti: “Lucca ha avuto un colpo molto duro dalla pandemia e non sappiamo ancora quando finirà questo momento difficile. Ho letto alcune statistiche interessanti negli ultimi giorni: il 50% della popolazione mondiale vive nelle prime cento città al mondo. Nel 2020 il comune di Firenze ha perso circa 7mila residenti, quasi 20 il giorno. Credo che i modelli che fino ad oggi scontato siano messi in discussione. La nostra città deve ripensare ad alcuni aspetti per la propria crescita. C’è da pensare alla città e non alle ambizioni personali. Alcune proposte: spacchettare il bando Vivi Lucca su più temi, coinvolgere altri soggetti per il teatro del Giglio, puntare su due grandi appuntamenti per il 2024 e il 2025, ovvero il centenario di Puccini e la candidatura a città italiana della cultura. Dobbiamo potenziare le strutture alberghiere: abbiamo una capienza media di 10 posti letto contro gli 80 di Firenze, questa è una forte criticità. Ripeto: lavoriamo al futuro della città con serenità e senza guardare ad ambizioni personali”.

Così il consigliere di SiAmo Lucca Alessandro Di Vito: “Il consiglio comunale è servito ed ha portato grandi contributi di cui farò tesoro. Tra maggioranza ed opposizione è giusto che ci sia una discussione, se le idee sono diverse non si può progettare una città insieme. Sull’ambiente serve un maggior rispetto del suolo. Una buona amministrazione deve saper ascoltare i cittadini. Sulla cultura cerchiamo di programmare in tempo, serve anche una fondazione che racchiuda tutte le nostre società e associazioni. Serve una semplificazione del piano operativo, con regole più chiare. Dai giovani fino alle infrastrutture: Lucca in futuro deve ritrovare sé stessa, la nostra città deve essere valorizzata. Non facciamo gestire i nostri dagli altri. La sanità e la salute deve andare di pari passo alla riapertura: riapriamo, andiamo avanti, ma facciamolo con la massima attenzione”.

Sul tema del sociale interviene invece l’assessora Valeria Giglioli: “Sappiamo tutti che la pandemia sta producendo un impatto fortissimo sulla vita delle persone. L’amministrazione ha attivato un’azione di supporto complessivo alla comunità. La nostra azione futura dovrà essere improntata tenendo fermo il tema dell’uguaglianza. Sarà fondamentale farci trovare pronti con progetti e proposte innovative. C’è molto bisogno dell’intervento pubblico. Lavoriamo insieme per produrre giustizia e solidarietà. Per uscire da questa crisi serve coraggio e giustizia: non diamo per carità quello che spetta per diritto”.

Per la consigliera Maria Teresa Leone (Lucca Civica) Lucca deve ripartire dalla cultura: “Voglio partire dalla parola cultura. La pubblica amministrazione ha un compito, definire una strategia per superare la fase di pandemia. Cultura e spettacolo sono un punto centrale per ritrovare un rinnovamento. Ne abbiamo sentito la mancanza in questo anno e più di chiusura La cultura genera turismo. Abbiamo davanti un periodo complicato, però dobbiamo porci l’obiettivo di ripartire dalla bellezza della cultura. Dobbiamo fare in modo di fornire ai cittadini te le opportunità di apprendimento per uno sviluppo sostenibile. C’è da pensare anche ad un innovamento dell’istruzione: i giovani sono stati molto colpiti dalla pandemia, con la chiusura delle scuole e la didattica a distanza. I giovani sono stati sacrificati. Ripensiamo alla scuola con una didattica innovativa e sperimentale, vanno riviste anche le strutture dal punto di vista dell’edilizia scolastica. Serve un cambiamento, rinnoviamoci, il coraggio non ci deve mancare. Cerchiamo di lavorare insieme sugli obiettivi che deve raggiungere la nostra città nel post Covid”.

Enrico Torrini del gruppo misto: “Nel Consiglio del 25 febbraio gli ordini professionali hanno ‘gridato’ che loro ci sono: usiamoli questi professionisti, teniamoli in considerazione. Dobbiamo farci trovare pronti alla ripresa economica post Covid, i ristoranti non ce la fanno più: bisogna consentire ai commercianti di rimanere in vita, aiutiamoli. Utilizziamo nuove App, agevoliamo la possibilità di incontro tra commerciante e cittadino. Puntiamo sulla tecnologia. Dobbiamo cercare di cavalcare il bonus 110%, un’occasione da non perdere. Non perdiamo questo treno. Sui grandi contenitori: moviamoci a recuperare la Manifattura, è necessario. Più gente c’è all’interno della città, più si aumenta la ricchezza. Noi siamo a disposizione”.

La consigliera Cristina Petretti (Pd) parla di sanità: “La salute può essere vista come driver di cambiamento. Cosa dobbiamo cambiare dopo questa pandemia? La prima cosa che abbiamo appreso è che la spesa sanitaria non è un costo, bensì un investimento. Dobbiamo abbandonare la visione ospedale centrica, valorizziamo la medicina territoriale. Realizziamo case della salute, miglioriamo gli standard delle Rsa, potenziamo la medicina intermedia. Dobbiamo pretendere a gran voce un cambiamento sulla sanità. Il vero cambiamento si avrà con la diffusione delle tecnologie e della telemedicina”.

La consigliera Pd Silvia Del Greco sul tema dello sport: “Gli atleti stanno vivendo un lungo infortunio, con tutte le difficoltà si cerca di tenere il morale alto. C’è tanta voglia di tornare a praticare sport. Nel post Covid, per il mondo dello sport a Lucca mi immagino una nascita di un New Deal mirato alle strutture sportive, a partire dal nuovo stadio Porta Elisa. Ma penso anche alla pugilistica lucchese, che ha bisogno di strutture degne dei loro grandi risultati. In questa pandemia ci siamo resi conto della grande importanza dello sport, soprattutto per i giovani”.

Come sarà Lucca nel post Covid secondo l’assessora Chiara Martini: “È difficile immaginare una Lucca post Covid. Di una cosa mi convinco: le città avranno un ruolo sempre più fondamentale e i governi inviteranno le città a progettare. Saranno molti gli investimenti per rendere più green il contesto urbano, per rendere più efficienti i servizi. Sarà importante l’innovazione culturale, il vero volano è pensare al futuro cercando di migliorare sempre la realtà attuale. La cosa più difficile per noi amministratori è prendere le decisioni, è facile giudicare. Come traghettarci verso il futuro? Progettiamolo insieme, confrontiamoci in maniera onesta e leale. Per questo ho deciso di riaprire il tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione“.