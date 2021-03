Martinelli (Fdi): “Covid, servono risposte immediate sul fronte sanitario ed economico”

“Dare risposte immediate sul fronte sanitario ed economico se si vuole evitare che il domani sia un deserto”. Questo il monito di Marco Martinelli, presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, durante il consiglio comunale di Lucca di stasera (23 marzo) che aveva come tema di discussione Lucca dopo il Covid.

“Famiglie e imprese sono oggi in grande difficoltà – ha aggiunto il capogruppo del partito di Giorgia Meloni – e compito della politica è dare innanzitutto una risposta immediata sia dal punto di vista sanitario con una doverosa accelerazione della campagna vaccinale sia dal punto di vista economico per evitare che il domani sia un deserto di attività e di posti di lavoro che si sta creando oggi”.

“Quindi – attacca Martinelli – è doveroso un cambio di passo del governo e dell’amministrazione comunale nell’affrontare l’oggi se si vuole evitare che il domani si presenti solo con delle macerie. C’è continuità assoluta con il governo Conte, si continua a procedere con zone rosse e chiusure immotivate di palestre e ristoranti, e non si lavora su una vera accelerazione della campagna di vaccinazione anche a domicilio“.

Martinelli pone l’accento sulla questione sanitaria locale: “È inaccettabile che il Campo di Marte inaugurato in pompa magna a dicembre per 150 posti letto Covid ad oggi è pressoché inutilizzato per mancanza di personale”.

E sulla questione economica Martinelli sottolinea “le attività sono chiuse per le misure del governo ma i costi e le spese corrono inesorabilmente ogni giorno. Come è possibile ad esempio che attività chiuse siano costrette a pagare la tassa sui rifiuti quando non li producono? Per ripartire occorre stravolgere l’impianto ideologico con cui si sta affrontando l’emergenza”.