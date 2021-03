A Capannori supporto ai cittadini per la prenotazione vaccini

Il Comune di Capannori ha attivato un servizio che supporta i cittadini che intendono registrarsi sul portale regionale (prenotavaccino.sanita.toscana.it) per ottenere la vaccinazione anti Covid-19. A partire da domani (giovedì) i cittadini interessati che rientrano nelle categorie per le quali è attualmente prevista la vaccinazione, ma che possono avere più difficoltà a fare la procedura in autonomia, come le persone anziane, con disabilità o affette da particolari patologie, potranno prenotare un appuntamento presso una delle tre sedi dove potranno ricevere assistenza per la registrazione da parte degli operatori del Comune: l’Urp, in piazza Aldo Moro e gli Sportelli al cittadino di Marlia e di San Leonardo in Treponzio.

Il servizio è rivolto in particolare a tre categorie di cittadini: alle persone dai 76 ai 79 anni, nati nel 1941-42-43-44 (che non hanno compiuto 80 anni ad oggi) che non rientrino nella categoria delle persone con elevata fragilità; alle persone con elevata fragilità (che non hanno compiuto 80 anni ad oggi), ossia le persone estremamente vulnerabili affette da specifiche patologie che hanno il più alto rischio di contrarre il virus o subirne le più gravi conseguenze o le persone portatrici di disabilità gravi (ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3); ai ‘caregiver’, ovvero coloro che si prendono cura di un congiunto ammalato, di una persona disabile grave o di un minore con elevata fragilità. Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età (inferiore a 16 anni), è prevista, infatti, la vaccinazione dei genitori, tutori o affidatari.

“Abbiamo attivato questo importante servizio per dare un supporto concreto ai cittadini che appartengono alle categorie per le quali in questa fase è prevista la vaccinazione anti Covid-19, ma che per varie condizioni di fragilità, possono trovare difficoltà ad eseguire da soli la procedura di registrazione on line sul portale regionale – spiega l’assessore ai servizi al cittadino Serena Frediani -. Siamo in una fase delicata della pandemia e riteniamo importante essere al fianco della popolazione. Un servizio che rientra nel macroprogetto di ‘alfabetizzazione digitale’ che la nostra amministrazione sta portando avanti per offrire un aiuto concreto a quei cittadini che hanno difficoltà ad interfacciarsi con i servizi on line della pubblica amministrazione, affinché tutti siano messi nelle pari condizioni di poter accedere ai servizi digitalizzati”.

Per registrarsi sul portale della Regione con il supporto degli operatori del Comune di Capannori è necessario prendere un appuntamento. Basterà telefonare, a partire da domani (giovedì) ai numeri sotto indicati a seconda della sede presso la quale il cittadino vorrà ricevere assistenza: all’Urp (sede comunale) chiamando lo sportello Comune Amico ai numeri 0583.428370 o 0583.428760 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure scrivendo una mail a comuneamico@comune.capannori.lu.it; alle le sedi decentrate di Marlia e San Leonardo (Sportelli al cittadino) chiamando il numero 0583.428752.

Il servizio è garantito dalle 9 alle 13 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì all’Urp, in piazza Aldo Moro, il giovedì presso lo Sportello al cittadino di Marlia ed il venerdì allo Sportello la cittadino di San Leonardo in Treponzio.

È necessario presentarsi nel giorno e presso la sede scelta muniti del proprio numero di cellulare, del proprio indirizzo email e della tessera sanitaria.

Si ricorda infine che le persone con più di 80 anni saranno, invece, contattate personalmente dal proprio medico di famiglia che comunicherà loro il giorno ed il luogo della vaccinazione e per chi è impossibilitato a muoversi la vaccinazione sarà effettuata a domicilio.