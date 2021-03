Pd, parte la discussione nei circoli del documento del segretario Letta

“Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti”. Con queste parole si apre il testo della consultazione che il nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha voluto recapitare a tutti gli iscritti, per innescare un dibattito sui temi di maggior attualità e rilievo per il futuro del paese.

“Una scelta importante – scrive l’Unione comunale di Lucca del Partito Democratico – che mette al centro proprio i circoli locali e il parere degli iscritti e dei simpatizzanti quale contributo qualificato alla definizione delle linee programmatiche del Pd. Ma anche un’occasione per aprire il Partito alla partecipazione di nuove voci e opinioni. Anche i sette circoli dell’Unione comunale di Lucca del Partito democratico si riuniranno nei prossimi giorni per discutere i tanti temi contenuti nel documento: Next generation Eu – il piano europeo per la ripresa post Covid, conversione ecologica, partecipazione giovanile alla vita democratica, formazione, diritti civili e lotta alle disuguaglianze”.

“Al termine delle discussioni nei circoli – conclude il gruppo – si terrà un’assemblea comunale del Pd di Lucca, programmata per mercoledì (31 marzo) alle 21, per fare il punto su quanto emerso nei diversi incontri ed effettuare un’analisi della fase politica che il paese sta vivendo. Vista la necessità di incontrarsi esclusivamente tramite piattaforma web, chi fosse interessato ad intervenire può chiedere l’invio del link dedicato scrivendo all’indirizzo mail: pdterritorialelucca@gmail.com”