Simona Malpezzi al posto di Andrea Marcucci come presidente dei senatori Pd

Andrea Marcucci, senatore di Barga del Pd, non è più capogruppo dem al Senato.

La senatrice Simona Malpezzi è stata eletta oggi (25 marzo) all’unanimità, per alzata di mano, al suo posto. Eletto, sempre all’unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari, vicepresidente vicario; Caterina Biti, vicepresidente; Franco Mirabelli, vicepresidente; Stefano Collina, tesoriere; Vincenzo D’Arienzo, segretario; Monica Cirinnà, segretario. Invitata permanente Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e invitato anche lo stesso Marcucci, per transizione, quale presidente uscente.

“Non ho intenzione – avevo detto ieri Marcucci – di lasciare il gruppo né di lasciare il partito. Non chiedo ruoli per me. Svolgere il compito di presidente del gruppo comporta grandi onori ma anche oneri, ti limita la libertà e questo l’ho sofferto in qualche passaggio, ogni tanto qualcosa mi è scappato ma sempre con spirto costruttivo. Ora riacquisto libertà di svolgere un ruolo politico nel Pd“.