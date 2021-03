Colucci: “Staliniana la cacciata di Marchini dalla giunta”

Piena solidarietà a Celestino Marchini. Ad esprimerla è Francesco Colucci dei Riformisti per Italia Viva, commentando a caldo la notizia della sua messa alla porta della giunta. E lo fa con una lettera all’ex assessore: “Ho letto strabiliato la tua staliniana cacciata dalla giunta da parte di Tambellini, con la revoca delle deleghe che avevi gestito, come pochi altri assessori, con decisione e capacità. Non conosco i motivi veri di questo atto così pesantemente assurdo per una assenza giustificata da una riunione di Giunta, ma ti conosco da tantissimi anni e so la persona coraggiosa, specchiata e trasparente sei”.

“Proprio in questi giorni – afferma Colucci – abbiamo proposto come Italia Viva di approvare la rigenerazione urbana sulla parte sud della manifattura, ma di posporne la realizzazione al dopo le elezioni 2022, per dare modo di fare le cose con riflessione e ponderazione, senza bruciare i tempi di una questione che può avere pesanti ripercussioni sulla città, sui rapporti sociali e anche possibili responsabilità penali. Per cui, al di là di tutto e della politica, ti giunga la mia piena solidarietà e sostegno”.