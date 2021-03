Fantozzi: “Toscana zona rossa, a pagare sono le imprese”

“L’errato conteggio dei contagi da parte della Regione non fa altro che confermare la totale inadeguatezza dei vertici regionali”. Lo afferma il consigliere regionale Fdi Vittorio Fantozzi, componente della commissione sviluppo economico.

“A pagare il conto più salato di questa mala gestione – prosegue – sono soprattutto le attività commerciali che vedono le saracinesche nuovamente abbassate per le prossime due settimane. A maggiori restrizioni devono corrispondere, però, maggiori sostegni. Cambiare di fascia, con ciò che ne consegue per un territorio economicamente già provato, per un pugno di contagi è una beffa”.