“Comprendiamo l’imbarazzo delle rivelazioni che abbiamo fatto, ma le ultime uscite di Coima e Comune davvero ci lasciano senza parole: da una parte la società milanese cerca di smentire l’evidenza, ovvero che esiste un progetto definitivo del project parcheggi Manifattura con tanto di computo metrico e cronoprogramma, consegnato alle ditte invitate a presentare un’offerta per aggiudicarsi i lavori e del quale siamo in possesso, dall’altro la giunta che dice di non averlo visto o comunque che si tratta di una proposta superata: rendendosi ridicola sia che si prenda per buona la prima che la seconda giustificazione”. E’ la replica dei consiglieri comunali Fabio Barsanti (Difendere Lucca), Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle) e Remo Santini (SìAmoLucca) che hanno diffuso e inviato anche le immagini dei documenti citati.

“Abbiamo una copia della corposa documentazione fornita da Coima alle imprese, sulla quale c’è scritto in prima pagina progetto definitivo, e questo non lascia scampo a dubbi su chi dice la verità e chi no – spiega i tre sponenti dell’opposizione -. Capiamo la difficoltà, ma ci sono le prove di quello che diciamo e possiamo tranquillamente rivelarle. Ecco infatti frasi e contenuti estratti dai documenti inviati da Coima ad alcune imprese lucchesi, che riguardano fra l’altro anche il taglio degli alberi”.

Foto 3 di 4







Santini, Barsanti e Bindocci le trascrivono dalla documentazione che sostengono di possedere: “Invito a presentare offerta tecnico economica per la realizzazione dei lavori e delle opere di parcheggi pubblici in project financing dell’immobile denominato ex Manifattura Tabacchi. Dati di progetto: Lucca, Manifattura tabacchi, committente: Coima, fase di progetto: definitivo“.

Poi c’è una parte in cui si parlerebbe del taglio di 34 piante e che viene citata dai consiglieri: “Intervento di taglio di piante ad alto fusto con rimozione di ceppaia di qualsiasi altezza e dimensione. Compreso i tagli, il carico, il trasporto della legna che passa in proprietà all’impresa e la rimozione di ceppaia: 34 piante.

Concludono i tre consiglieri: “Cosa avrà da replicare Coima, visto che abbiamo rivelato il contenuto di quanto inviato alle ditte invitate per fare un’offerta dei lavori? Attendiamo risposta”.