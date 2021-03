Raspini: “Parco Valgimigli: le forze dell’ordine e il Comune in campo contro il degrado”

Il Comune di Lucca c’è nella lotta al degrado. E’ il commento dell’assessore Francesco Raspini a poche ore dall’operazione di squadra mobile e polizia municipale che ha portato a smantellare una gang di spacciatori che aveva come centro il parco Valgimigli. “Complimenti alle forze dell’ordine – sottolinea Raspini – che hanno portato a termine questa importantissima operazione grazie alla quale è stata smantellata una rete di spaccio che operava nella zona del Parco Valgimigli”.

“Purtroppo si sapeva da tempo della situazione in quel luogo – ammette -. Ci sono stati tanti esposti e tante segnalazioni negli ultimi mesi, ma il profilo è rimasto volutamente basso perché per portare avanti con successo questo tipo di indagini c’è bisogno di tempo e riservatezza. Non di baccano sulla stampa o di strumentalizzazioni politiche. L’operazione di oggi è la dimostrazione che lo Stato c’è. E, mi permetto di aggiungere, anche il tanto bistrattato Comune, visto che l’indagine è stata portata avanti per 6 mesi, in modo congiunto, dalla Squadra Mobile della Questura di Lucca insieme alla nostra polizia municipale”.