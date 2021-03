Il Pd fa quadrato: “Marchini? Non possiamo che schierarci con il sindaco”

“Ci sono atti di natura politica che definiscono i confini di una maggioranza così come provvedimenti che definiscono i confini di una giunta”. Inizia così l’intervento a firma del Pd comunale di Lucca dopo la decisione del primo cittadino di revocare le deleghe a Celestino Marchini, ex assessore in quota Lucca Civica.

“Per questo – specificano i dem – non possiamo non comprendere la scelta del sindaco di porre fine al rapporto di collaborazione con l’assessore Marchini. A Celestino Marchini va riconosciuto il grande impegno nel settore dei lavori pubblici e ancora più quello sulla sicurezza stradale. Molte delle attività che ha avviato saranno sicuramente portate a compimento dall’amministrazione comunale. Detto questo, alcune critiche e contestazioni che sono state mosse al primo cittadino e all’amministrazione rispetto a questa decisione certamente sofferta le reputiamo francamente irricevibili oltre che non rispondenti alla realtà dei fatti. Pertanto come Pd comunale rinnoviamo il nostro sostegno al sindaco Tambellini e alle scelte che porteranno alla definizione della riqualificazione di una parte importante della città”.