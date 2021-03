Lucca Civica conferma la fiducia al sindaco: “Obiettivo comune sia portare a termine i progetti del mandato”

“L’interruzione del rapporto di fiducia con il sindaco Alessandro Tambellini, di cui rispettiamo le motivazioni e a cui rinnoviamo la nostra completa fiducia, nulla toglie al lavoro fatto in questi anni dall’assessore Celestino Marchini“. A dirlo è il gruppo di Lucca Civica, una delle tre forze politiche che sostengono la maggioranza e di cui Marchini fa parte.

“Un collega che ringraziamo e di cui apprezziamo i risultati in svariati campi – si spiega -, dal miglioramento della viabilità tramite la realizzazione di rotonde, al miglioramento della sicurezza stradale, alla realizzazione di piste ciclabili, al potenziamento della manutenzione ordinaria. Ora l’obiettivo è concludere il mandato portando a termine i tanti progetti in corso, solo rallentati dall’emergenza covid. Lucca Civica rilancia il suo impegno per il buon governo che ha dimostrato l’amministrazione Tambellini, il lavoro di squadra e un rapporto trasparente nei confronti della cittadinanza”.