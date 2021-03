Martinelli: “Marchini? Il sindaco ha fatto bene a rimuoverlo dalla giunta”

“Bene che Marchini sia stato rimosso: le buche nelle strade, gli autovelox e le scuole al freddo solo la punta dell’iceberg del fallimento della sua azione”. Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

“È la fotografia – aggiunge Martinelli- di una giunta che ha dimostrato in questi anni di non essere all’altezza di governare la nostra città. I disagi creati a bambini e alle famiglie in questi mesi potevano essere evitati se l’assessore avesse programmato a tempo debito il servizio di monitoraggio straordinario agli impianti di riscaldamento nelle scuole. Di fronte a questo disastro Marchini avrebbe dovuto dimettersi, come da noi espressamente richiesto, già a gennaio. Edilizia scolastica e strade rappresentano i punti più bassi e sconcertanti del suo operato. È sotto gli occhi di tutti la vergognosa questione della manutenzione delle strade”.

“Da anni – prosegue l’esponente del partito di Giorgia Meloni – anche attraverso sopralluoghi documentati denunciamo la pericolosità delle strade del territorio di Lucca a causa della presenza di veri e propri crateri. Ed anche in questo senso l’ex assessore ai lavori pubblici in oltre 7 anni di guida del settore delle strade non ha saputo imporsi all’interno dell’amministrazione nel pretendere maggiori fondi ed imprimere una decisiva svolta, che purtroppo è sempre rimasta negli annunci, per garantire al territorio infrastrutture moderne e sicure”. Martinelli ricorda poi come “anche l’incredibile e incresciosa questione relativa al funzionamento degli autovelox è ascrivibile al suo assessorato. Di Marchini rimane immutata la stima come persona- conclude Martinelli- ma bocciamo senza ombra di dubbio il suo operato come amministratore della città di Lucca”.