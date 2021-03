Ex manifattura, Fantozzi e Martinelli: “Basta tentennamenti, il Comune risponda alla Fondazione Crl”

“Dopo più di un anno dalla sua presentazione, la proposta della Fondazione Crl merita una risposta dal Comune”. Così gli esponenti di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vice capogruppo in Consiglio regionale, e Marco Martinelli, presidente del gruppo consiliare al Comune di Lucca intervengono nel dibattito sull’ex manifattura tabacchi.

“L’amministrazione Tambellini si sta dimostrando non all’altezza della situazione, il suo tentennamento rischia di far saltare il buon esito del recupero di una significativa porzione di città. Una proposta – spiegano Fantozzi e Martinelli – che ha necessità di avere risposta visto che, come espressamente sottolineato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, l’urgenza è legata al fatto che Wolters Kluwer, la multinazionale nella quale è confluita Tagetik, è disposta a prendere in locazione ampi spazi dell’immobile a patto che si possa consegnare entro una data ben precisa la parte dell’immobile oggetto del project. Si vuole perdere l’opportunità di far entrare nel centro storico un’azienda con oltre 300 persone che vi lavorano? In una condizione di piena emergenza economica, si vuole davvero perdere l’opportunità che nei prossimi due anni siano riversati sul nostro territorio almeno 25 milioni di euro sotto forma di cantieri?”.

“La Fondazione Crl rappresenta per Lucca una garanzia di affidabilità ed è quindi assurdo che si continui a metterla in discussione -ribadiscono gli esponenti di Fratelli d’Italia -. Siamo di fronte a un privato che ha legittimamente fatto una richiesta. Se ci sono le condizioni che rientrano nei giusti binari normativi si proceda senza più indugi, basta tentennamenti”.