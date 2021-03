Riduzione costi fissi delle aziende, in esame della proposta di legge di Zucconi (FdI)

Oggi (30 marzo), in decima commissione attività produttive, commercio e turismo della Camer, inizierà l’esame della proposta di legge numero 2mila 763 redatta dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, attinente la riduzione dei costi fissi per le aziende fino alla fine dell’emergenza sanitaria.

“Solo riducendo i costi non variabili infatti, come affitti e bollette, le aziende italiane potranno sopravvivere e ripartire dopo la pandemia – dice -. Possiamo rivendicare, come Fratelli d’Italia, di essere stati gli unici ad essersi mossi su questa direttrice: nonostante gli annunci, anche nel Dl Sostegni il Governo Draghi non è intervenuto a riguardo“.