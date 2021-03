Appello dei Riformisti: “Basta con la deriva Pd, 5S e Leu”

“Un appello a Italia Viva, Azione, +Europa, ma anche a quello che rimane degli storici partiti risorgimentali: socialisti, liberali, repubblicani, ai tanti movimenti radicali, verdi e a quelli del Pd che non accettano la deriva frontista ed egemonica, Pd-5Stelle-Leu”. A rivolgerlo è Francesco Colucci dei Riformisti per Italia Viva.

“Questa battaglia per una alleanza riformista va portata avanti anche a Lucca, iniziando dai tre partiti laici più strutturati e sensibili su questo tema – afferma Colucci -. Come Riformisti, chiediamo ad Alberto Baccini, Marco Remaschi, Massimo Bulckaen, leader a Lucca, di Italia Viva, Azione e +Europa, di dare la disponibilità per un incontro dopo Pasqua, si spera in presenza, per iniziare un discorso assieme, cercando di delineare una piattaforma comune sui maggiori problemi della lucchesia e soprattutto per valutare un patto privilegiato di consultazione da tenersi prima di ogni altro approccio con altri partiti e movimenti in preparazione delle prossime elezioni comunali da Altopascio a Lucca, da Porcari a Bagni di Lucca e alle altre che si terranno fra l’autunno 2021e la primavera 2022. Noi Riformisti siamo pronti a fare da collante organizzativo per questa prima riunione, appena avremo ricevuto il consenso dagli altri partiti”.