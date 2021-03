Chiari: “Nuova dirigenza Fdi, Lucca conti di più”

Lucca abbia il suo ruolo di primo piano nella nuova dirigenza di Fratelli d’Italia in provincia. A dirlo entrando nel dibattito che si è aperto nelle ultime settimane è Marco Chiari.

“Assisto incredulo alle varie notizie che circolano in questi giorni sui nomi che faranno parte della nuova dirigenza politica, nella Provincia di Lucca, per Fratelli d’Italia. Si parla e si indicano, sui vari quotidiani, nomi che nulla hanno a che vedere con la politica lucchese, nel senso che nessun nome è riconducibile al Comune di Lucca – scrive Chiari -: persone di Porcari, Capannori, della Versilia e Garfagnana che dovrebbero rappresentare i vertici provinciali del partito. E Lucca ? Nessun nome a rappresentarla. Nel 2022 ci sono le elezioni comunali, ne sono al corrente gli alti vertici? Nessun delegato deve rappresentare il comune di Lucca, questa è stata la risposta che mi è stata data. Quale è il motivo? Che ne sanno delle problematiche del territorio comunale persone che vengono da altri comuni, anche se limitrofi? Un partito che a livello nazionale, almeno da sondaggi ricorrenti, rappresenta oggi il 18% e che a Lucca alle ultime elezioni ha già raggiunto, a differenza di altri comuni della Toscana, tali quote deve essere, quindi, escluso? Lucca deve essere rappresentata e non ignorata al tavolo delle decisioni politiche per i candidati”.

“Parliamo di nomi: Giannoni, Simoni, Giannini per Fdi – Montemagni e Cavirani per la Lega e Mallegni e Marchetti per Fi; riuscite a trovare un nome che sia di un lucchese? Fratelli d’Italia non è più il partitino del 4% che si sottometteva agli altri, oggi rappresenta il terzo partito in Italia e deve cominciare a fare valere la propria identità con autorevolezza. Vogliamo altre dimostrazioni di quanto Lucca interessi a livello regionale e toscano? La nostra leader, Giorgia Meloni, è venuta a Lucca in un pomeriggio del 2017 per 1 ora e da allora, nonostante ci siano state altre votazioni sia Amministrative che Nazionali ed Europee, non si è più presentata, andando magari a visitare paesi e Comuni molto meno importanti di Lucca. Chi la pilota in queste decisioni, chi ha interesse a che Lucca non sia presente nell’anagrafe politica di questo paese ? Abbiamo un onorevole eletto sul nostro territorio: faccia valere i suoi poteri, difenda politicamente le persone che in questi 5 anni hanno lottato in prima persona per fare crescere questo partito e non solo quelle che oggi salgono sul carro dei vincitori. Fratelli d’Italia a Lucca deve esprimere un suo candidato per le prossime elezioni amministrative, sarà poi il tavolo politico di centrodestra a decidere quale sarà il nome definitivo da portare a candidato sindaco; non si può prescindere da queste valutazioni se vogliamo mantenere le nostre quote sul territorio, altrimenti i vertici del partito dicano chiaramente – sia a livello locale che regionale – che Lucca non conta più nulla dal punto di vista politico ed ognuno di noi ne trarrà le relative conseguenze”.