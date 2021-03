Masini (Lega): “La Provincia abbassi la Tefa”

“In piena crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria e alle relative chiusure per attività commerciali e cittadini poter pagare meno tasse è un primo indispensabile strumento per affrontare questo periodo”. Da questa considerazione nasce la proposta del consigliere comunale e provinciale della Lega Mirco Masini che porterà all’attenzione del Consiglio provinciale la richiesta di abbassare la Tefa, tassazione che confluisce nella bolletta Tari applicata dai Comuni dal 5% al 1%, minimo di legge.

“Nel 2020 mentre il Comune di Massarosa aveva lasciato la sua parte invariata, cercando anzi aiuto da parte di Regione e Governo per poter non far pagare la terza rata almeno alle attività commerciali, purtroppo senza esito, la Provincia aveva invece deciso di passare dal 4% al 5% la quota che le spettava con la contrarietà già allora dei partiti di centro destra – spiega Masini -. Adesso chiedo ufficialmente di abbassare la tassazione fino al 1% e se questo non sarà possibile subito per tutti di prendere in considerazione la possibilità di farlo per i Comuni in dissesto”.

Il provvedimento avrebbe un effetto immediato per i contribuenti di Massarosa: “Ci sarebbe un immediato risparmio di circa 220.000 euro nelle tasche dei cittadini. Per questo – conclude Masini – chiedo ai consiglieri di opposizione del centro sinistra a Massarosa che però in Provincia sono maggioranza di sostenere la mia proposta dimostrando di essere davvero dalla parte dei nostri cittadini e delle nostre imprese”.