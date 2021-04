Castracani, Colucci dalla parte di Difendere Lucca

Castracani, Francesco Colucci sta con Difendere Lucca: “La politica è una cosa, la cultura un’altra, per questo come Riformisti plaudiamo alla iniziativa di Difendere Lucca di ricordare il grande condottiero lucchese attraverso una provocazione straripante. Le provocazioni sono sempre state naturali per la riaffermazione di alcuni valori culturali nascosti dal conservatorismo di maniera e anche in questo caso sono servite per ricordare a tutti una ricorrenza che il grigiore culturale di questa Giunta avrebbe fatto passare nel dimenticatoio”.

“Una giunta comunale catto-comunista – scrive in una nota -, che al tramonto della sua insipida storia si compiace di divenire Stalinista sugli uomini e sulla cultura. ‘Colpisci uno per insegnare a cento’: Josif Stalin. Che senso ha ricordare il più grande condottiero italiano del trecento, solo per un fatto giovanile al servizio del tiranno Uguccione della Faggiola, dimenticando tutta la sua vita ricca di grande battaglie a difesa di Lucca, soprattutto contro Firenze, che altrimenti avrebbe sottomesso tutta la Toscana. Dimenticando il sistema di alleanze da lui acquisito con l’Imperatore, il Ducato di Milano e non solo, che, mantenute, sono state nei secoli la garanzia dell’indipendenza e la libertà della Repubblica Lucchese”.

“Per non parlare delle grandi opere di difesa e di civiltà realizzate in città e nei territori: fortezze, castelli, paesi, strade e ponti che ancora incantano nel panorama toscano – afferma -. La sua vera colpa agli occhi strabici della storiografia inquisitoria cattolica è stata la lotta armata contro il potere temporale del Papa e la scomunica che lo stesso gli diede. Episodi per noi laici invece di grande valore civico di opposizione a uno stato temporale papale oppressore di popoli prima e di coscienze poi, con la tragica Inquisizione, di cui molti fanno finta di scordarsi e che è stato un grande genocidio di innocenti, secondo solo all’Olocausto. Auspichiamo che questa provocazione faccia aprire un dibattito vero su Castruccio Castracani mondialmente riconosciuto come uno dei più grandi personaggi del medio evo europeo e ignorato a Lucca: nemo propheta in patria”.