Elisa Montemagni (Lega) visita il centro vaccinale di Viareggio: “Un plauso ai medici di famiglia”

Sopralluogo della consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni all’hub del Terminetto a Viareggio.

“Per rendermi conto personalmente dell’andamento della campagna vaccinale riservata alle persone ultraottantenni – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega – mi sono recata al centro vaccinale del Terminetto a Viareggio”.

“Ho avuto quindi modo – prosegue – di apprezzare il lavoro dei medici di famiglia che si stanno prodigando instancabilmente per vaccinare in modo puntuale ed efficace gli over 80. Una collaborazione fondamentale, quindi, quella offerta generosamente da questi professionisti che, fin da subito, hanno dato la loro disponibilità”.

“Auspico, dunque – conclude la rappresentante della Lega – che i nostri anziani riescano, quindi, ad essere, finalmente, immunizzati il prima possibile e che vi sia un’ottimale e continua distribuzione del Pfizer da parte della Regione. Resta però il forte rammarico sul fatto che, in modo improvvido, siano state destinate, a suo tempo, da chi amministra la Toscana, dosi di questo vaccino a persone che potevano benissimo essere preservate dal virus con altre tipologie di farmaco e si sarebbe, quindi, potuto e dovuto mettere in sicurezza un maggior numero di anziani.”