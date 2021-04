Europa Verde: “Rinunciare al progetto della piazza coperta per un parco del porto della Formica”

“Rinunciare al progetto della piazza coperta per realizzare il parco del porto della Formica”. E’ questa la richiesta di Luca Pardini ed Eros Tetti di Europa Verde in accordo con i comitati di San Concordio.

“Il Comune ha iniziato a predisporre le casseformi per la realizzazione della colata di cemento necessaria per la costruzione dell’ecomostro della piazza coperta – dicono da Europa Verde Lucca – Un’opera irreversibile e molto impattante dal punto di vista visivo e idrogeologico, che andrà definitivamente a seppellire, con le sue strutture di accesso, i resti dell’antico Porto della Formica. Una scelta scriteriata dell’amministrazione comunale, che avrebbe potuto, e potrebbe ancora, mettersi definitivamente alle spalle l’esperienza del famigerato Steccone, decementificando completamente l’area e restituendola al verde”.

“Come Europa Verde ci associamo ai comitati per San Concordio e Salviamo il porto della formica e chiediamo proprio questo – concludono gli esponenti -: che si rinunci al progetto della piazza coperta in favore della realizzazione del parco del porto della formica, un’area verde che potrebbe ridare respiro al quartiere e valorizzare ulteriormente la zona in vista anche della necessaria riqualificazione del Chiesone tramite processo partecipativo magari e bonifica dell’area ex Gesam”.