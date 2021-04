Lucca per l’ambiente: “Simi detti un cambio di passo sulle politiche animali”

Lucca per l’ambiente augura buon lavoro alla nuova assessora del comune di Lucca, Valentina Rose Simi.

“Auspichiamo che questa modifica – dicono dalla lista civica – a poco più di un anno dalla fine del mandato e con ancora tutti i punti programmatici da attuare in ambito di politiche animali, non faccia incorrere in uno stop di quanto imbastito fino ad ora e chiediamo quindi un incontro immediato con la nuova delegata del sindaco che raccoglie quanto fino ad ora in mano a Raspini”.

“Anzi, auspichiamo che possa essere anche lo stesso Raspini – dicono da Lucca per l’ambiente – a seguire il passaggio di consegne dei vari temi a cuore del nostro movimento, sarebbe inaccettabile dover affrontare nuovamente tutti gli iter che sono stati avviati fino ad oggi”.

“Ribadiamo, con forza – conclude la nota – l’augurio di buon lavoro all’assessora Simi affinché detti un cambio di passo sulle tematiche animali lucchesi“.