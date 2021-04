Mura patrimonio dell’Unesco, SìAmo Lucca: “La commissione si riunisca per avviare l’iter”

Convocare una seduta della commissione consiliare cultura per dare il via all’iter per ottenere il riconoscimento delle Mura come patrimonio dell’Unesco. E’ questa la richiesta di SiAmo Lucca dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale dell’ordine del giorno presentato da Remo Santini.

“Il nostro obiettivo è che si inizi a valutare in tempi brevi una proposta operativa, così come previsto dall’atto votato pochi giorni fa, e per farlo abbiamo indicato che si invitino alla commissione esponenti Unesco, a partire dalla dottoressa Annamaria Rondinella – spiega la consigliera Serena Borselli- referente di Lucca Learning Cities Unesco e direttrice della cattedra Unesco presso l’Università degli Studi della Basilicata, a cui potremo chiedere modalità e prospettive”.

“La cerchia urbana di Lucca, uno dei maggiori esempi in Europa e nel mondo di Mura costruite secondo i principi della fortificazione alla moderna, non è certo da meno di altri siti e monumenti che sono riusciti ad ottenere il riconoscimento – spiegano i consiglieri comunali Serena Borselli, Alessandro Di Vito e Remo Santini -. Cogliamo l’occasione per ringraziare il capogruppo della Lega in Regione, Elisa Montemagni, che ha annunciato di voler portare l’atto anche a Firenze e coinvolgere se necessario i parlamentari in questo lungo e avvincente percorso”.