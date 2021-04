Zona rossa, Montemagni e Casucci (Lega): “Parrucchieri ed estetisti devono poter lavorare”

“Parrucchieri ed estetisti sono penalizzati dalle chiusure in zona rossa”. Così i consiglieri regionali della Lega Marco Casucci ed Elisa Montemagni hanno presentato una mozione per chiedere alla Regione di attivarsi con il governo per fare in modo che le categorie in questione possano tornare a lavorare e scongiurare così eventuali episodi di abusivismo.

“Il passaggio in zona rossa della Toscana – affermano Casucci e Montemagni – ha precluso la normale attività lavorativa, tra gli altri, anche ad acconciatori ed estetiste, comportando una decisa perdita di fatturato per i titolari, oltre a correlati problemi per i dipendenti, da parte di queste categorie che operano nel comparto del benessere. La perdurante chiusura di questi esercizi commerciali può, a questo punto, sicuramente, inoltre, favorire il deleterio fenomeno dell’abusivismo della professione, questione che va decisamente contrastata, senza tralasciare il fatto che tale illegale modus operandi potrebbe essere anche potenziale veicolo di nuovi contagi”.

“Infatti – precisano i rappresentanti della Lega – chi opera nell’ombra, senza seguire le normative, ben difficilmente adotterà le ferree regole di sicurezza messe in atto, anche a fronte d’importanti investimenti, da chi lavora alla luce del sole. Pertanto abbiamo deciso di redigere una mozione in cui chiediamo alla Giunta di attivarsi presso il Governo affinché si possa dare il via libera a tutte quelle attività che possano essere svolte nella massima sicurezza, seguendo i necessari protocolli che tutelino parimenti lavoratori e clienti. Oltre a ciò auspichiamo che vengano stanziate congrue forme di ristoro, tutelando un importante settore della nostra economia che non deve essere, colpevolmente, abbandonato a se stesso”.