Bindocci (M5S): “Si utilizzi chi ha il reddito di cittadinanza per le manutenzioni del verde”

“Utilizzare il reddito di cittadinanza per manutenzione verde e decoro pubblico”. E’ la richiesta che il consigliere M5S di Lucca Massimiliano Bindocci.

“Ricordiamo che il decreto-legge 28 gennaio 2019 numero 4, convertito in legge 28 marzo 2019, numero 26, ha introdotto il reddito di cittadinanza, un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, Sappiamo che in base a dati di fine 2020, solo il 25% circa ha trovato effettivamente lavoro e che nell’ambito dei patti per il lavoro o per l’inclusione sociale, di fatto i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività (Puc) nel Comune di residenza per almeno otto ore settimanali aumentabili fino a 16. Siccome il comune di Lucca ha problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e sul decoro urbani e visto che già diversi comuni riescono gia ad impiegare i beneficiari del reddito di cittadinanza in progetti puc, considerato che gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Puc, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni all’Inail e per responsabilità civile dei partecipanti sono sostenuti con le risorse del Fondo povertà, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al programma operativo nazionale inclusione, non gravando così sui bilanci comunali” Bindocci propone al sindaco e alla giunta “di impegnarsi a valutare l’eventualità di impiegare beneficiari (attuali e futuri) del reddito di cittadinanza nella manutenzione del verde pubblico cittadino e del decoro urbano, affiancando e supportando il lavoro dei dipendenti comunali e delle ditte incaricate o anche di valutare progetti Puc che li impieghino in ambito culturale e artistico”.