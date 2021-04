Comunali 2022, Lei Lucca in campo: “Al lavoro per una lista civica trasversale”

“Il gruppo di Lei Lucca, con il convinto impegno di entrambe le componenti, quella civica e quella popolare, si sta attivando per affrontare la sfida elettorale comunale del prossimo anno e per non disperdere l’impegno responsabile e proficuo, profuso finora nell’ambito del Consiglio comunale lucchese”. Lo affermano Donatella Buonrisposi, ex candidata sindaco, e il consigliere comunale Marco Barsella.

“In coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori nel 2017, ci siamo mantenuti distinti sia dal centrodestra che dal centrosinistra tradizionalmente intesi – affermano -, preferendo lavorare sui temi concreti per contribuire, con le nostre idee e proposte, ad individuare le soluzioni migliori per la Comunità lucchese. Stiamo lavorando, dunque, sul territorio per ricercare convergenze su un progetto politico-amministrativo largo, una rete civica ancorata al popolarismo, consapevoli che servono alleanze ampie e coese per vincere e soprattutto per ben governare. A tal proposito, riteniamo fondamentale l’apporto di idee e proposte che può assicurare il mondo centrista, civico e popolare, al governo futuro della città ed al nuovo sindaco che sarà eletto nel 2022, un contributo nel segno della responsabilità, della concretezza e della competenza”.

“Per guidare Lucca, a nostro avviso – spiegano -, servirà una personalità aperta al dialogo con la cittadinanza tutta, che conosca bene il territorio e che sia contraddistinta da vaste competenze, esperienza gestionale, lungimiranza per progettare la Lucca futura. Pertanto, il nostro Gruppo sta lavorando nella direzione innanzi descritta, per comporre una lista forte e rappresentativa che partecipi alla prossima tornata elettorale amministrativa di Lucca ed all’elezione del nuovo Sindaco. Noi già ci siamo e ci saremo, a fianco dei lucchesi ed al servizio del bene comune per contribuire a migliorare Lucca e le varie frazioni del Comune”.