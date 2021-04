E l’ex assessore cacciato: “Simi, persona seria e preprata”

E’ stata chiamata a sostituirlo, benché con altre deleghe, nella giunta Tambellini, ma lui, l’ex assessore Celestino Marchini, non tarda a complimentarsi: “Auguro a Valentina, persona seria e preparata, ogni bene per questo incarico, che sono certo farà bene”.

“Ricordo con piacere che concludemmo l’ultimo giorno di campagna elettorale insieme in quel di Deccio in Brancoleria – racconta Marchini – con lei e gli altri candidati toccammo tutte le frazioni del Comune di Lucca. Ci siamo sentiti per telefono – conclude – la ringrazio pubblicamente per la sensibilità dimostrata, e le ho dato la mia disponibilità per qualsiasi cosa avesse bisogno nell’ambito del nuovo incarico”.