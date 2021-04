Il Pd contro Italia Nostra: “Il Comune fa tanto per conservare le Mura”

“Le accuse rivolte al sindaco Tambellini appaiono completamente infondate a fronte dell’impegno profuso in questi anni dall’amministrazione comunale per la valorizzazione delle Mura”. E’ quanto scrive il Pd respingendo le critiche che negli ultimi giorni sono giunte da Italia Nostra onlus sulla conservazione del monumento.

“Argomenti – prosegue il Pd – che non sono mai stati nemmeno lontanamente presi in considerazione dall’amministrazione comunale e non fanno parte della proposta formalizzata da Coima Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca su cui l’amministrazione sta lavorando. L’amministrazione Tambellini nei suoi due mandati, grazie anche al fondamentale contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Regione Toscana, ha fatto per il restauro e la valorizzazione delle Mura più di quanto avessero mai fatto le amministrazioni precedenti”.

“A partire dal 2013 ha chiesto alla Fondazione di occuparsi direttamente del restauro del paramento murario dell’intero anello, della riqualificazione delle passeggiate e dei percorsi di accesso, con il rifacimento in asfalto natura della passeggiata, con l’integrazione e ammodernamento della sua illuminazione pubblica. Sono stati recuperati i sotterranei del Bastardo, la Casa del Boia la casermetta San Salvatore, la San Pietro e quella San Regolo. Il Comune di Lucca si è occupato direttamente del recupero e restauro dei sotterranei e sortite dei baluardi San Paolino, Santa Croce, San Martino e di altre casermette ed infine del completamento dell’illuminazione esterna all’anello difensivo – si legge in una nota -. L’amministrazione Tambellini ha compiuto per la prima volta il check up generale delle alberature del monumento condotto in modo approfondito da agronomi specializzati e ha iniziato il reintegro sistematico degli alberi abbattuti”.

“Tutte queste opere sono state condotte con il necessario e insostituibile concerto con la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara – si legge nella nota -. Italia Nostra Lucca inoltre non cita il parere positivo con cui la Soprintendenza, lo scorso 4 gennaio, ha approvato il progetto definitivo per l’aumento della sicurezza e valorizzazione delle Mura. Questo progetto finanziato con fondi del ministero dei beni culturali, ovviamente è stato elaborato in stretto contatto fra gli uffici di piazza della Magione e Comune di Lucca. Come Italia Nostra certamente ben sa, la Sovrintendenza ha tutti i poteri necessari a modificare tale progetto nella sua stesura esecutiva indicando se e dove collocare i tanto dibattuti parapetti interni di ferro battuto. Alla luce di quanto fatto sin ora, siamo certi che l’amministrazione comunale anche nelle scelte future saprà coniugare al meglio le azioni tese alla valorizzazione e alla messa in sicurezza delle Mura con il rispetto delle caratteristiche architettoniche del monumento e la sua piena fruibilità da parte della cittadinanza”.