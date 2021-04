Lucca Civica: “Valentina Simi esempio di competenza e passione nella giunta”

“La nostra tradizione di liberi cittadini, impegnati nella gestione della cosa pubblica, si basa su competenza, passione e pragmatismo, e sull’ottenere risultati concreti per tutta la comunità. Queste doti sono perfettamente riassunte in Valentina Simi, giovane avvocata e amministratrice di Sistema Ambiente per quattro anni, oltre che candidata nel 2017 per la nostra lista Lucca Civica”. A dirlo sono i consiglieri del gruppo dopo la nomina in giunta.

“Siamo orgogliosi quindi della scelta del sindaco – affermano i consiglieri -, con un rilancio delle deleghe legate all’ambiente, all’innovazione e alla lotta ai cambiamenti climatici. Tutti temi al centro del Recovery Fund e dell’azione del governo, poiché sono fondamentali per risolvere i problemi più gravi che attanagliano la nostra società. Siamo felici inoltre di veder crescere una classe dirigente paritaria, in cui i talenti di donne e uomini siano valorizzati. Alla nuova assessora va quindi il massimo sostegno e la nostra collaborazione”.

“Ai nuovi titolari delle deleghe su traffico e lavori pubblici, Bove e Raspini – si aggiunge nella nota – raccomandiamo di portare avanti il patrimonio di otto anni di lavoro con cui l’assessore Celestino Marchini, grazie alla sua competenza tecnica, ha portato molti risultati. Numerose opere attendono di essere concluse e altre di essere progettate per programmare la Lucca del futuro: ci sono tutti i presupposti per concludere il mandato in modo ottimale, sbloccando tutto ciò che è stato rallentato dalla crisi pandemica. Siamo convinti che questa amministrazione potrà presentarsi al meglio alle prossime elezioni del 2022, con l’orgoglio di una Lucca vivibile e apprezzata dai suoi cittadini”.